Оксана Гаус из Чувашии получила титул «Королева российского спорта»

Чемпионка, спортсменка и просто красавица

Представительница Чувашии Оксана Гаус получила титул «Королева российского спорта» по итогам финала конкурса «Миссис Россия — 2024», который завершился недавно в Москве.

В этом году главной темой состязаний стала «Женщина-Берегиня», сообщили в пресс-службе Союза женщин Чувашии. Каждая участница подготовила минутный видеоролик, в котором выразила любовь к семье и родному краю. На конкурсе Оксану поддерживали подруги — землячки, приехавшие в Москву с флагом Чувашии. Была в группе поддержки и заместитель председателя Союза женщин республики Анастасия Спирина. «Столько переживаний, волнений было испытано, напряжение зашкаливало… — рассказала она. — Но мы в Оксану верили и не сомневались ни на минуту в ее успехе!»

В смотрах красавиц Оксане доводилось участвовать и раньше. Еще совсем юной она победила на конкурсе «Мисс Таджикистана», а в 14 лет с мамой и младшим братом бежала из охваченной войной страны и приехала в Чебоксары к бабушке с дедушкой. Здесь Оксана начала заниматься легкой атлетикой, установила рекорд Чувашии в толкании ядра, входила в олимпийскую сборную страны, но, к сожалению, травма не позволила ей выступить на Играх в Пекине.

А в 2022 году Оксана Гаус стала победительницей конкурса красоты «Миссис Краса Чувашии». Но для этого ей пришлось резко похудеть — весила она тогда чуть более 100 кг.

«Без всяких тренеров, спортзалов мне удалось за полгода сбросить лишний вес, — рассказала Оксана корреспонденту газеты «Грани». — Я начала правильно питаться, бегала в Ельниковской роще с младшим ребенком то с санками, то с коляской. Дома занималась с фитнес-резинками и разными утяжелителями. Результат получился великолепный: при росте 181 сантиметр стала весить 75 кг… А в конкурсе мне не нужны были никакие номинации. Я точно знала, чего хочу — корону победительницы, и четко шла к своей цели. Представляла себя в короне и верила, что все будет только так и никак иначе».

Сейчас Оксане Гаус 43 года. Она — многодетная мама и уже воспитывает маленьких внуков, является мастером спорта России международного класса. После окончания спортивной карьеры Оксана работала тренером.

Оксана Гаус всегда стремится только к победам — и в спорте, и на конкурсах красоты. Фото из телеграм-канала «Чувашский край»