В лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках Чебоксар начался сезон исследования грибов.

По данным Госветслужбы Чувашии, специалисты уже проверили более 6130 кг «даров леса». Прежде всего, проводится органолептическое исследование, особое внимание уделяют обнаружению и изъятию ядовитых и несъедобных грибов. Обязательная процедура — проверка на радиацию. Суммарная радиоактивность урожая, собранного «тихим охотником», измеряется с помощью прибора–дозиметра. Так, для свежих грибов значение не должно превышать 20 микрорентген в час. Более глубокий анализ — определение содержания радиоактивных изотопов цезия и стронция. Он проводится в лаборатории с помощью спектрометра РСУ-01 «Сигнал-М».