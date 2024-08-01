В Чебоксарах во время ремонта лифта пострадал электромеханик

Как сообщает Государственная инспекция труда в Чувашской Республике, мужчина получил тяжелые травмы, упав с лестницы с высоты более двух метров. Произошло это во время замены канатов и канатоведущего шкива подъемника в доме № 39 по улице Мичмана Павлова. Причиной несчастного случая стало нарушение требований Правил по охране труда. Работодатель допустил выполнение работ с приставной лестницы на высоте более 1,8 метра без применения страховочной системы. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.