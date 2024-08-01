Фальшивомонетчики не дремлют

В апреле — июне нынешнего года в банковском секторе Чувашии обнаружено 14 российских денежных знаков с признаками подделки.

Среди выявленных фальшивок — десять банкнот номиналом 5 тысяч рублей, две тысячерублевые купюры и одна сторублевка. Также выявлена одна поддельная монета номиналом 10 рублей.

Определить подлинность российских банкнот можно самостоятельно без специального оборудования, проверив не менее трех защитных признаков. Помогут в этом подсказки в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России», а также подробная информация о защитных признаках российских банкнот на официальном сайте Банка.

Эксперты Отделения — НБ — по Чувашской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России напоминают, что в 2023 году выпущена обновленная банкнота номиналом 5000 рублей. Она посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа — Азия», на оборотной стороне представлен памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. Привычные пятитысячные банкноты образца 1997 года и их модификации являются законным средством платежа и остаются в обращении наравне с обновленными. Банкноты старого образца не нужно обменивать на модернизированные. Они будут выходить из обращения по мере износа, сообщает пресс-служба банка.