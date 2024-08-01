Завтра в Чебоксарах начнет работу фестиваль «Зеленое золото России»

«Пенный городок» ждет гостей

Событие будет проходить по 17 августа. На территории Речного порта раскинется «пенный городок», который единовременно, за один двухчасовой сет сможет вместить до 3,5 тыс. человек. Гостей познакомят с пивоварением, национальной кухней, народными промыслами. Свои палатки откроют пивзаводы из девяти регионов страны. Предусмотрена ежедневная культурно-массовая программа. Деловая часть фестиваля состоится 14-15 августа. Для представителей профессионального сообщества организуют экскурсию, в ходе которой будут представлены традиционный обряд пивоварения и достижения региона в хмелеводстве, сообщает Минсельхоз Чувашии.