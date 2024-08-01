В Чебоксарах нанесено 400 км осевой разметки

Для водителей и пешеходов

Работы велись с апреля. В частности, велосипедная разметка обозначена в Дубовой роще, Дорисс-парке, на Московской набережной и набережной Чебоксарского залива, проспекте Ленина, по улицам К.?Маркса, Калинина, Гагарина.

Запланированы работы на объектах, обновляемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»: улицы Ленинского комсомола, Димитрова, Беспалова, Ишлейский, Мясокомбинатский, Монтажные проезды, Марпосадское шоссе.

На следующей неделе свежую дорожную разметку получит и капитально отремонтированный Октябрьский мост. Здесь, по данным пресс-службы администрации города, на время проведения работ будет полностью перекрыто движение транспорта. Ограничение вводится с 23 часов 13 августа до 4 часов 14 августа.