Чувашии на 55 месте по доступности горючего

На одну среднемесячную зарплату в Чувашии можно купить 946 литров бензина марки АМ-21. Это 55 место среди субъектов страны. Такие данные приводит агентство РИА Рейтинг.

В целом по России показатель составляет 1334 литра. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина. Еще в восьми регионах жители способны купить более полутора тысяч литров в месяц. В 29 субъектах РФ — от одной тысячи до полутора тысяч литров бензина АИ-92.

В первой половине 2024 года цены на бензин в России увеличивались, однако темпы роста были относительно невысокими. Цена бензина марки АИ-92 в июне 2024 года в целом по стране была на 2,8% выше, чем в декабре 2023 года. За этот период стоимость бензина увеличилась в 76 субъектах РФ, в одном — не изменилась, и в восьми — снизилась.