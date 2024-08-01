Застройщик выплатит полмиллиона рублей за плохую шумоизоляцию в квартире

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Став собственниками квартиры-студии в Чебоксарах, новоселы радовались недолго — слишком хорошо было слышно соседей. Проблему со звукоизоляцией подтвердили и эксперты, проводившие исследование.

Собственники направили строителям дома (АО «Регионжилстрой») претензию о выплате в десятидневный срок стоимости ремонтно-восстановительных работ, возмещения расходов по независимой оценке, которая осталась без удовлетворения.

Пришлось вмешаться Московскому районному суду. Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике было дано заключение по делу в целях защиты прав потребителей.

Исковые требования удовлетворены частично, с ответчика взыскано 510 тыс. рублей.

Опубликовано: 8 августа 2024 г.


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