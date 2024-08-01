Перед школой — на прививку

В начале августа в республику поступило более 94,6 тысячи доз противогриппозной вакцины «Ультрикс-квадри» для прививок детям. Сейчас отечественный препарат доставляют в медицинские организации региона, сообщили в Минздраве Чувашии. И напомнили, что специалисты советуют прививать детей уже в августе, чтобы иммунная система успела выработать защиту до начала учебного года и осеннего пика заболеваемости гриппом. Прививки против гриппа можно сделать бесплатно в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах.