Шумерлинские спасатели поймали гадюку

Спасателям Шумерлинской спасательной станции поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Шумерлинского муниципального округа о том, что в один из дворов деревни Пояндайкино заползла гадюка. Хозяйка была очень встревожена — на улице играют маленькие дети, оставлять их там теперь опасно. Женщина просила специалистов найти и убрать змею со двора. Спасатели провели тщательный осмотр придомовой территории, представительница отряда пресмыкающихся была обнаружена. Незваную гостью поймали и вывезли в лес, подальше от деревни.