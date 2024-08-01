Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса Чувашии признано максимально эффективным

Такие государственные микрофинансовые организации созданы во всех регионах страны и являются важным инструментом реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Оценку деятельности МФО впервые провела федеральная Корпорация МСП — структура, которая занимается вопросами развития малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2023 года микрофинансовая компания Чувашии получила наивысший ранг АА Е+. «В блоке «Финансовая устойчивость» Агентство продемонстрировало лучший в стране результат и возглавило восьмерку максимально эффективных микрофинансовых компаний», — подчеркивает вице-премьер Дмитрий Краснов.

За 2023 год Агентство поддержало более 500 предпринимателей и самозанятых на сумму около 1,4 млрд рублей, сообщает Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии.