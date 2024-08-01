Брат за брата, отец за сына

Накануне Дня ВДВ чувашские десантники, находящиеся в зоне СВО, получили автомобиль от Главы Чувашии. В видео, присланном с передовой, бойцы из Чебоксар с позывными Кот, Массон и Артист поблагодарили за поддержку и завершили свое видеопослание словами: «Вместе мы — сила! Победа будет за нами!» А телеграм-канал Контракт 21.рф рассказал удивительную историю одного из этих бойцов. С первых дней спецоперации он вместе с братом отправился на передовую, воевал, не прячась за спины товарищей, был награжден медалями «За отвагу» и «За храбрость». Брат же бойца геройски погиб и посмертно был удостоен ордена Мужества. Но теперь в боевой строй встал отец двух братьев — он больше десяти раз отвозил на фронт «гуманитарку», а недавно подписал контракт и ушел на фронт к сыну.