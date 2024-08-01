АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

вице-премьер — полномочный представитель Чувашии при Президенте России:

«На итоговом заседании рабочей группы по организации празднования 555-летия Чебоксар обсудили деловую, культурную, спортивную и праздничную программу, проработали детали. Программа получилась насыщенной, и я уверен, что она порадует всех гостей и жителей города.

Обратил внимание на финансирование выступления звезд российской эстрады, фейерверка и пилотажной группы «Стрижи».

В текущих экономических условиях использование бюджетных средств для таких мероприятий недопустимо. Поэтому эти расходы будут за счет внебюджетных средств. Администрация города Чебоксары намерена активно работать над привлечением меценатов и местных предпринимателей для обеспечения финансирования данных событий».