«Живые метки» для остановок и ресторанов

Технологические сервисы изменяют повседневную жизнь. От движения общественного транспорта до туризма. На рабочей встрече Глава Чувашии Олег Николаев и директор по региональным связям с государственными органами власти ООО «Яндекс» Антон Москаленков обсудили взаимодействие в тестировании новых пилотных проектов.

Нашей республике предложено войти в пилотный проект по оптимизации расписания движения общественного транспорта в Чебоксарах и Новочебоксарске. В случае успешной его реализации транспорт будет ходить более равномерно, пассажиры будут в среднем на 30% меньше ждать его на остановках, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии.

Олег Николаев выразил готовность предоставить все необходимые для проекта данные по действующей маршрутной сети и расписанию. По его словам, данный проект может быть интегрирован с интеллектуальной транспортной системой региона, а также реализован в рамках мастер-плана Чебоксарской агломерации. «Рад, что есть возможность обсудить ход реализации нашего взаимодействия в рамках заключенного в 2020 году соглашения и наметить новые планы, которые могут быть интересны всем нам», — заявил Глава Чувашии. А депутат Госдумы России Анатолий Аксаков в свою очередь отметил желание «максимально реализовать в Чувашии все, что можно с Яндексом».

Особое внимание на встрече было уделено повышению туристической привлекательности Чувашии с использованием сервисов Яндекса. Олег Николаев поддержал предложение о привлечении на портал «Яндекс Путешествия» максимального количества отелей и гостиниц, поскольку Чебоксары для многих регионов России являются городом выходного дня. Представители компании Яндекс рассказали, что уже идет работа над включением в сервис дополнительных фильтров по поиску кафе и ресторанов, предлагающих посетителям чувашскую кухню, и по 3D-визуализации достопримечательностей. На сегодня в финальной стадии готовности находятся модели Матери-покровительницы, Чувашского государственного театра оперы и балета, церкви Успения Пресвятой Богородицы. Все они будут загружены в «Яндекс Карты» ко Дню города Чебоксары.