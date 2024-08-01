Технопарк займется переработкой сельхозпродукции

В Батыревском округе продолжается строительство индустриального парка.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, на втором этапе работ строители занимаются инженерной инфраструктурой. Резервуары для комплекса локальных очистных сооружений уже доставлены на объект. На территории парка площадью 20 га запланирована установка водопроводной насосной станции, двух трансформаторных подстанций. Будут проложены наружные инженерные сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, ливневое и хозяйственно-бытовые сооружения, сети связи. Завершить работы планируется до 1 ноября. Впоследствии на территории парка будут открыты производства по переработке сельхозпродукции.

По словам вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, отрасль индустриальных парков в последние годы активно поддерживается государством. Виден значительный рост интереса промышленных предприятий к полностью готовым производственным площадям. Сейчас идет работа над тем, чтобы резиденты парков смогли получать повышенную субсидию на возмещение части затрат на приобретение оборудования.

Напомним, до конца года в Чувашии должны появиться два индустриальных парка — в Батыревском округе и Новочебоксарске. Они создаются на средства индивидуальной программы социально-экономического развития региона.