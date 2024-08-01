«Деловая Россия» поддержит региональный этап программы «Мама-предприниматель»

Для успешного старта в бизнесе

Благодаря образовательному проекту женщины с детьми и декретницы получают знания и советы, которые пригодятся для успешного старта в бизнесе, а также возможность выиграть 100 тыс. рублей на развитие своего дела. По словам министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова, программа становится все более востребованной. Для работы с начинающими бизнес-леди привлекаются опытные эксперты, в том числе из «Деловой России» — общественной организации, представляющей интересы частных несырьевых компаний.

Мероприятие пройдет в центре «Мой бизнес» с 12 по 16 августа в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». «Делороссы» примут участие в оценке проектов претенденток на участие в программе и выборе победительницы. Также запланирован бизнес-визит к основателю детского акваклуба «Море радости» Алене Савастьяновой, а владелица ООО «Блиц Консультант» Лариса Брацихина поможет участницам разобраться в бухгалтерском учете и налогообложении.