Чебоксарцев приглашают в Школу будущих отцов

Папа нужен с пеленок

Часто мужчины просто боятся брать в руки младенцев, ведь они такие крошечные! «Вот подрастет сынуля или дочка, тогда и пообщаемся, поиграем», — считают новоиспеченные отцы. Но так думают не все.

Во всяком случае, не те, кто посещает Школу будущих отцов в Чебоксарах. К новой роли они готовятся заранее, со всей ответственностью. И любовью. «Важно, чтобы мужчина еще до родов супруги знал азы ухода за новорожденным, был морально готов к отцовству, — говорит заведующий акушерским физиологическим отделением Городской клинической больницы № 1 Александр Чачик. — Ведь радость от рождения малыша быстро сменится ежедневной заботой о нем». Роль отца с первых дней жизни ребенка также велика, как и роль матери, считает врач. Знания и практические навыки, полученные на занятиях, помогут будущим папам лучше понимать состояние своих жен, полноценно участвовать в уходе за малышом.

Очередная встреча запланирована на 8 августа в женской консультации ГКБ № 1. Александр Чачик расскажет об особенностях женского организма во время беременности и после родов, а также поделится практическими советами по уходу за младенцем.