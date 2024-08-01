Творческий подход

Не так давно в микрорайоне «Садовый» была сдана очередная новостройка. Ландшафт здесь непростой, потому перед домом обустроена подпорная стенка. Любителям «наскальной живописи» такие пространства не дают покоя, и поверхность, покрытая серой краской, оставалась скучной недолго.

Появился рисунок, но не банально-маргинальный из серии «Здесь был Вася», а оригинальный — портрет мужчины. Посоветовавшись в редакции, мы решили, что неизвестные художники попытались изобразить поэта Геннадия Айги, в честь которого и названа центральная магистраль «Садового», где под номером 20 «прописалась» та самая новая многоэтажка.

Творческий порыв местных жителей понять можно. С эстетической точки зрения микрорайон ничем не примечателен — разве что удивляет скорость, с которой здесь появляются дома. А горожанам хочется креативных объектов, новых точек притяжения. Не случайно граффити появляются там, где «не на что смотреть».

Может, городским властям стоит обратить внимание на это направление? Идея с изображением поэта интересна. Но глухая подпорная стенка — не место для портрета деятеля культуры с мировым именем, ведь здесь его могут увидеть только редкие случайные прохожие. Почему бы на проспекте Геннадия Айги не обустроить арт-объект, посвященный поэту и его творчеству?