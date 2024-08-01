Кандидаты готовятся к выборам

В Чувашии подводят итоги выдвижения кандидатов на местных выборах, которые состоятся в Единый день голосования 8 сентября. Как сообщают в избиркоме республики, всего в 9-ти муниципальных образованиях, где пройдут выборы, документы представили 303 кандидата, из них 215 — выдвинуты семью политическими партиями, 88 — в порядке самовыдвижения. Регистрация кандидатов завершится 7 августа.

Сейчас территориальные избирательные комиссии, организующие выборы, совместно с соответствующими органами и ведомствами осуществляют процедуру проверки представленных кандидатами сведений. Напомним, всего замещению подлежат 79 мандатов. Больше всего их — на выборах в Собрание депутатов Канашского муниципального округа первого созыва, а также в Собрания депутатов Алатырского и Шумерлинского муниципальных округов первого созыва.