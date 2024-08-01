Школьникам и студентам «подарили» лишний день каникул

Торжественные линейки в Чувашии, посвященные Дню знаний, состоятся 2 сентября.

Такова рекомендация Министерства просвещения России. Причина переноса связана с тем, что 1 сентября приходится на воскресенье. Изменение не окажет значительного влияния на учебный процесс, и с понедельника образовательные организации начнут работу в обычном режиме. В этом году в Чувашии за парты сядут около 14 тысяч первоклассников. К слову, для детей, которые собираются пойти в школу не по месту прописки, прием заявлений продолжается до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.