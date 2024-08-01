«В семейном счастье — защита от невзгод»

В июле в музее «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева» начались съемки художественно-документального фильма об Иване Яковлевиче и его супруге Екатерине Алексеевне. Работа над ним будет идти при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Картина получит название «Иван и Екатерина. Победа на двоих», сообщает музей-заповедник «Родина В.И. Ленина», в состав которого входит музей-квартира Ивана Яковлева, сообщает портал «Ульяновск онлайн». Автором фильма стала Ольга Шейпак, руководитель проекта — Наталья Цуканова. Планируется, что фильм познакомит зрителей с жизнью просветителя и позволит осмыслить созидательную роль семьи.

Съемки пройдут в Ульяновске, Ульяновской области, Татарстане — в деревне Кошки-Новотимбаево, малой родине Ивана Яковлевича Яковлева, в Казани, где он учился и где жил его учитель Ильинский. Приедет съемочная группа и в Чебоксары, и в Москву. Фильм планируют показать на региональных телеканалах. Главная задача — донести до зрителя важность роли просветителей в российском образовании, роли семьи в формировании нравственных основ и ценностных ориентиров. А лейтмотивом фильма стали слова Ивана Яковлева: «Берегите семью, в ней опора народа и государства, в семейном счастье — защита от жизненных испытаний».