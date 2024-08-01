Поют в полях и в храме

Вместо сцены — свежескошенное поле, вместо кулис — комбайны. В таких максимально приближенных к страде условиях выступают творческие агитбригады самодеятельных артистов Ульяновской области.

Отправился в места битвы за урожай и ансамбль чувашской песни «Ҫӑлкуҫ» из Центра досуга населения села Богдашкино. Артисты приехали в одно из фермерских хозяйств Цильнинского района — спели и в поле, и на зерновом току. Такие концерты, посвященные нелегкому труду сельчан, воодушевляют тружеников полей, пишут на странице Цильнинского района в ВКонтакте.

Чувашские ансамбли Цильнинского района дают концерты и в других регионах. Недавно коллектив «Шанӑҫ» (руководитель Валентина Тарават) представил Ульяновскую область на VIII Межрегиональном фестивале православной духовной песни «Троицкие напевы». Мероприятие прошло на территории храма в честь преподобного Сергия Радонежского в селе Старое Дрожжаное Республики Татарстан, сообщает сайт «Чуваши Ульяновской области». В рамках фестиваля состоялся гала-концерт, на котором выступили лучшие творческие коллективы и исполнители из Ульяновской области и Чувашской Республики.