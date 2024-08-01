Семейная ссора привела к убийству

Прятал тело два раза

Конфликт отцов и детей зачастую решается не философскими спорами, а вполне реальными действиями. В Моргаушском округе завершилось расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который обвиняется в убийстве своего отца.

Согласно материалам дела, все произошло в апреле этого года. 34-летний мужчина приехал в село Ахманеи к отцу. Между ними произошла ссора, и молодой человек в гневе ударил металлической монтировкой около 12 раз по голове родителя. От полученных травм мужчина скончался. Сын спрятал тело отца в бане и уехал из села. Однако через несколько дней вернулся и перепрятал тело в сарае.

В мае следственное управление занималось делом о пропаже человека. Тогда следователи еще не знали, что мужчина мертв и к этому делу причастен его сын. Осматривая его дом, криминалисты следственного управления обнаружили следы крови и другие признаки, указывающие на совершение преступления. При дальнейшем осмотре хозяйственных построек, в сарае в ящике для хранения зерна под вещами обнаружили и тело пропавшего с признаками насильственной смерти.

Сына задержали. В ходе следствия он дал признательные показания. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд.