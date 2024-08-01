В администрацию Батыревского муниципального округа обратились жители деревни Яншихово. В частном домовладении по улице Школьной была замечена лисица.
На место выехали представители администрации и ветеринарной службы. Они осмотрели территорию, опросили жителей. Но рыжей плутовки и след простыл.
С людьми проведены профилактические беседы. В деревне планируют провести профилактическую вакцинацию домашних животных от бешенства. А на случай повторного визита незваной гостьи ее ждет ловушка с приманкой.
«Прописаться» в деревне лисе не дали
В администрацию Батыревского муниципального округа обратились жители деревни Яншихово. В частном домовладении по улице Школьной была замечена лисица.