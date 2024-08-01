«Прописаться» в деревне лисе не дали

В администрацию Батыревского муниципального округа обратились жители деревни Яншихово. В частном домовладении по улице Школьной была замечена лисица.

На место выехали представители администрации и ветеринарной службы. Они осмотрели территорию, опросили жителей. Но рыжей плутовки и след простыл.

С людьми проведены профилактические беседы. В деревне планируют провести профилактическую вакцинацию домашних животных от бешенства. А на случай повторного визита незваной гостьи ее ждет ловушка с приманкой.