В августе в Чувашии впервые пройдет Фестиваль завтраков

В мероприятии, которое состоится при поддержке Минсельхоза и Минэкономразвития региона, могут принять участие все предприятия общественного питания республики — необходимо подготовить конкурсные блюда и напитки, их выкладку. Победителей выберут по нескольким номинациям: «Лучшее блюдо из яиц», «Лучшее блюдо из творога», «Лучшее блюдо из муки». Специальный приз: съемка новой серии программы «Чувашский ланч» с приготовлением фирменного блюда от шеф-повара заведения на территории самого заведения, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Заявки принимаются до 9 августа. Дегустацию блюд, их оценку по критериям жюри проведет с выездом на место до 16 августа. Награждение победителей и участников фестиваля состоится в рамках празднования Дня города Чебоксары 17 августа на Красной площади.