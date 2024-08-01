В августе в Чувашии впервые пройдет Фестиваль завтраков

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В мероприятии, которое состоится при поддержке Минсельхоза и Минэкономразвития региона,  могут принять участие все предприятия общественного питания республики — необходимо подготовить конкурсные блюда и напитки, их выкладку. Победителей выберут по нескольким номинациям: «Лучшее блюдо из яиц», «Лучшее блюдо из творога», «Лучшее блюдо из муки». Специальный приз: съемка новой серии программы «Чувашский ланч» с приготовлением фирменного блюда от шеф-повара заведения на территории самого заведения, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Заявки принимаются до 9 августа. Дегустацию блюд, их оценку по критериям жюри проведет с выездом на место до 16 августа. Награждение победителей и участников фестиваля состоится в рамках празднования Дня города Чебоксары 17 августа на Красной площади.

Опубликовано: 1 августа 2024 г.


Читайте также:

«Новочебоксарск — город единства народов и культур»
В конце февраля в Чебоксарах начнется Фестиваль чувашской музыки
Шестиметровый «Сурпан Пӗрле» побывает по всех районах и городах Чувашии
Фестиваль чувашской музыки снова собрал поклонников национальных мелодий
В «Абрикосовом саду» растят актерские таланты
Молодые журналисты снова собрались на «Волжские встречи»
II Международный фестиваль оперетты откроет постановка «Баядеры» Имре Кальмана
XXVI балетный фестиваль открылся двумя премьерами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.