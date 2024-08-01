Столб преткновения

На днях я проезжал мимо села Акулево Чебоксарского округа. Решил зайти в местную церковь, которой, кстати, уже больше 200 лет. И увидел вот такую удивительную конструкцию на площадке прямо перед церковью.

Местные жители лишь разводят руками, говорят, что после Нового года, зимой, столб сломался. Попросили починить. Ранней весной приехали «горе-мастера», закопали рядом со сломанным столбом железобетонный столб, привязали один столб к другому и уехали. Прошло уже много времени, оба столба покосились, все может «накрыться медным тазом» в любой момент. А ведь у церкви всегда много людей и машин. Люди приезжают на венчание, панихиду, на праздники с родней и детьми в колясках… Ждем когда гром грянет?

Иван Миролюбов

КОММЕНТАРИЙ

Отключения электроэнергии на данной воздушной линии в селе Акулево за последний год и до настоящего времени отсутствуют, сообщил «СЧ» начальник Чебоксарского РЭС Алексей Александров. Сразу после поступления информации о сломанной опоре ВЛ специалисты Чебоксарского РЭС провели внеочередной осмотр технического состояния всего участка ВЛ-0,4 кВ в этом населенном пункте. Судя по характеру повреждения, на опору воздушной линии был совершен наезд неустановленного автотранспортного средства. По данному факту направлено обращение в полицию.

Работы по замене поврежденной опоры будут проведены 01.08.2024 г. Благодарим неравнодушных жителей за предоставленную информацию.

К сожалению, это уже не первый случай повреждения опор ВЛ в результате дорожно-транспортных происшествий. Только в текущем году по вине водителей зафиксировано 5 инцидентов, связанных с наездом автотранспортных средств на опоры воздушных линий электропередачи. Энергетики убедительно просят автовладельцев и механизаторов соблюдать правила дорожного движения и быть крайне осторожными при нахождении в охранной зоне ВЛ. При угрозе возгорания или повреждения электрических сетей и их неисправностях, представляющих опасность для здоровья, жизни, имущества людей, обращаться в Единый контакт-центр по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).