«Сбылись древние пророчества»: архимандрит Василий (Паскье) — о церемонии открытия Олимпиады

Настоятель Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрит Василий (Паскье) прокомментировал церемонию открытия Олимпиады в Париже

Француз по происхождению, три десятка лет назад переехавший в Россию, не удивлен тому, что происходит на его исторической родине.

«Древние пророчества о будущем Франции, ее падении до самого низкого уровня воплощаются в реальность на наших глазах», — с горечью отмечает архимандрит Василий (Паскье) на вопрос об отношении к скандальной церемонии открытия Олимпийский игр 2024 в Париже. Оскорбительной по отношению христианам ее назвали даже люди, далекие от религии. И, конечно же, прекрасно поняли, в чей адрес был сделан выпад безобразным действом, священнослужители.

«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный» — цитирует отец Василий главу 20 Откровения Иоанна Богослова. Все, что происходит сейчас в Европе, у которой была возможность закрепить христианские ценности в своей Конституции и чего она не сделала, настоятель Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах считает предостережением для всего христианского мира. А наша страна словно в ответ на вакханалию в Париже праздновала День крещения Руси.

«Пусть Святая Русь никогда не забывает о своем крещении, пусть всегда погружается в животворные воды, следуя заветам князя Владимира – «Красное солнышко» и сама станет тем солнцем, на которое с надеждой смотрит сейчас разумная часть человечества» — напутствует батюшка.