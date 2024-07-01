ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Создадим в республике филиал Национального центра «Россия». Он будет представлять региональное наследие легендарной выставки, которая грандиозно завершилась на ВДНХ совсем недавно. На первом заседании рабочей группы обсудили возможность размещения филиала в парке культуры и отдыха им. 500-летия Чебоксар и фермерском центре «Пехет» на территории торгового комплекса «Каскад». Главный символ Чувашии на выставке «Россия», «Тухью», сохраним и установим в атриуме торгового комплекса «Каскад» до 20 августа. Аллея памяти Великих женщин республики, принимавших участие в Великой Отечественной войне, будет передана чебоксарской школе № 59. Там с 1 сентября ее смогут увидеть все желающие. Туда же перенесем и арт-объект — чувашскую клумбу «Древо жизни». А голограммы начдива Василия Ивановича Чапаева и просветителя Ивана Яковлевича Яковлева теперь будут встречать гостей в музее Чапаева».