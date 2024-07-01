Наталья Прокопьева завоевала «серебро» IX Всероссийской летней универсиады

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Представительница Чувашии Наталья Прокопьева завоевала серебряную медаль на состязаниях по женской вольной борьбе в рамках IX Всероссийской летней универсиады.
Соревнования прошли на базе Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Р.А. Баталовой в Уфе. Студентка ЧГУ имени И.Н. Ульянова и воспитанница спортшколы имени В.С. Соколова Наталья Прокопьева продемонстрировала хорошую физическую подготовку и смогла совладать с сильными соперницами в весовой категории до 59 кг. По итогам зрелищных схваток Наталья заняла второе место, уступив в финале представительнице Санкт-Петербурга Анастасии Козловой, сообщили в Минспорта Чувашии.

Опубликовано: 29 июля 2024 г.


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