Наталья Прокопьева завоевала «серебро» IX Всероссийской летней универсиады

Представительница Чувашии Наталья Прокопьева завоевала серебряную медаль на состязаниях по женской вольной борьбе в рамках IX Всероссийской летней универсиады.

Соревнования прошли на базе Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Р.А. Баталовой в Уфе. Студентка ЧГУ имени И.Н. Ульянова и воспитанница спортшколы имени В.С. Соколова Наталья Прокопьева продемонстрировала хорошую физическую подготовку и смогла совладать с сильными соперницами в весовой категории до 59 кг. По итогам зрелищных схваток Наталья заняла второе место, уступив в финале представительнице Санкт-Петербурга Анастасии Козловой, сообщили в Минспорта Чувашии.