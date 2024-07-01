Марат Шарипов выиграл теннисный турнир в Сербии

Место в мировом рейтинге

Воспитанник чебоксарской школы тенниса Марат Шарипов стал победителем турнира в Сербии. Соревнования прошли в городе Куршумлия-Баня, где этой весной 21-летний спортсмен уже был триумфатором.

В финале завершившегося сейчас турнира Шарипов одолел соперника из Дании Кейна Бонзача — 6:1, 6:2. Марат считался главным фаворитом, поскольку здесь он выступил в качестве первой ракетки турнира.

При этом уроженец Чебоксар был близок к победе и в парном разряде: вместе с сербом Штефаном Латиновичем он дошел до финала, где российско-сербский дуэт уступил аргентинцам Леонардо Абояну и Агустину Фалабелле — 4:6, 6:2, 6:10.

В мировом рейтинге Шарипов занимает 349-е место. Среди планов на сезон, которые он озвучил ранее, — участие в турнире Большого шлема (самого престижного в теннисе) US Open в США. Он пройдет с 26 августа по 8 сентября.