В Чувашии задержаны «гастролеры» из Нижнего Новгорода

В Чебоксарском округе задержаны жители Нижнего Новгорода, подозреваемые в краже запасных колес с иномарок, припаркованных во дворах Московского района столицы республики.

Сумма ущерба составила порядка 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. Подозреваемые передвигались на «Тойоте Камри», в салоне и багажнике которой были обнаружены четыре «запаски», похищенные с автомашин «Хендай» и «Киа». Там же находились домкрат и инструмент для резки троса.

По оперативной информации, ранее судимые нижегородцы совершили порядка 10 краж в Чебоксарах и Новочебоксарске. Они попали в разработку Управления уголовного розыска МВД по Чувашии еще в прошлом году.