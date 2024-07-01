АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,

председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку:

«Закон о кредитных каникулах для малого бизнеса можем принять осенью. В ходе длительных дискуссий с Правительством РФ, Центробанком, банкирами практически удалось достигнуть договоренности по законопроекту о кредитных каникулах для малого бизнеса. Согласно документу, раз в 5 лет представители малого бизнеса, попавшие в сложную финансовую ситуацию, смогут получить кредитные каникулы на полгода. Когда-то, в 1990-е годы, я сам занимался предпринимательством и понимаю, как это важно — в трудной ситуации не банкротиться, а получить время на отработку, вернув затем деньги по кредиту и сохранив бизнес. Мы практически договорились принять такое решение, и я уверен, закон будет принят».