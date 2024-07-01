Предприниматели незаконно заняли земельные участки в Заволжье

Сотрудники прокуратуры Московского района города Чебоксары обнаружили в Заволжье (поселки Октябрьский и Северный) земельные участки, общей площадью более семи гектаров, которые самовольно используют несколько индивидуальных предпринимателей. Здесь они размещают срубы и древесину. При этом участки находятся на балансе местной администрации, договоры об аренде или приобретении не заключались.

Возбуждены административные дела. В суд направлены иски с требованием освобождения самовольно занятой земли.