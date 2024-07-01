ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«В Москве, в Минэкономразвития России согласовали проект индивидуальной программы развития республики до 2030 года. При поддержке Президента России Владимира Путина Чувашия повторно включена в перечень регионов страны, кому одобрена разработка ИПСЭР на новый срок — с 2025 по 2030 годы. Программа призвана закрепить достигнутые результаты, активизировать экономическую деятельность республики, диверсифицировать саму экономику, обеспечить максимальный объем налоговых отчислений, которые окупят вложения государства в развитие бизнеса. Это не менее 4 млрд рублей за 6 лет и не менее 13,5 млрд рублей внебюджетных инвестиций. За счет всех предложенных в новую программу мероприятий мы планируем создать не менее 930 высокопроизводительных рабочих мест».