Релейная защита в действии

«Проверят на прочность» собственную квалификацию и поборются за звание лидера в своем деле представители профессии – электромонтер по релейной защите и автоматике, одной из самых востребованных в энергетике.

Ежегодное проведение под эгидой Правительства Российской Федерации Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в энергетической номинации стало не только доброй традицией последнего десятилетия, но и важным инструментом развития кадрового потенциала и повышения престижа рабочих профессий в энергетике. В мероприятии планируют принять участие Заместитель министра Е.П. Грабчак, статс-секретарь – Заместитель министра А.Б. Бондаренко.

В этом году Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике» пройдет в городе Чебоксары с 9 по 13 сентября.

Уже о своем участии заявили десятки сотрудников ГРЭС, ГЭС, ТЭЦ и тд. В частности, примет участие Дмитрий Николаев — электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда Службы релейной защиты, автоматики и метрологии Филиала ПАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС». С октября 2022 года, ещё будучи студентом, Дмитрий Николаев начал свою трудовую деятельность на Чебоксарской ГЭС электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда. Дмитрий Сергеевич к выполнению своих должностных обязанностей относится ответственно, инициативно. Его отличают высокие личные качества: целеустремленность, инициативность, порядочность, трудолюбие, стремление к повышению квалификации и профессиональному росту, аналитическое мышление. Это его не первый опыт участия в конкурсах. За его спиной чемпионаты профессионального мастерства Группы РусГидро.

«Участие в Всероссийском конкурсе – уникальная возможность увидеть и пообщаться с представителями всех регионов нашей страны, – поделился впечатлениями Дмитрий Николаев. – Кроме того, познакомились и обменялись опытом с молодыми коллегами. Это своего рода поиск баланса между работой и личной жизнью, корпоративными программами обучения, творчеством в профессии».

Также своих кандидатов на лучших из лучших уже заявила Компания «Т Плюс». В компании конкурс профессионального мастерства проводится на регулярной основе. Участники мероприятий получают приоритетное продвижение по карьерной лестнице, а победители и отличившиеся – денежные поощрения. Один из участников этого года Георгий Димоев. Он закончил Екатеринбургский энергетический техникум по специальности «Релейная защита и автоматика». Проходил практику на старейшей станции области – Свердловской ТЭЦ. Дружный коллектив, интересная работа увлекала, тогда и понял, что энергетика его призвание. Сдал выпускные экзамены, диплом защитил на отлично и вернулся работать, на ставшую уже родной Свердловскую ТЭЦ. За период работы принимал участие в конкурсе «лучший релейщик» Свердловского филиала «Т Плюс», а также в спортивной и творческой жизни станции. К конкурсу готовится серьезно, старательно изучает опыт практической работы старших коллег, штудирует теорию. «Схватывает на лету! — радуется наставник, главный специалист отдела релейной защиты и автоматики Свердловского филиала «Т Плюс» Лариса Чечулина.

Участие в Конкурсе позволит решить сразу несколько задач. Во-первых, итоги дадут понимание, как профессиональный уровень лучших релейщиков выглядит на фоне других регионов. В зависимости от результатов можно будет наметить вектор развития для этой группы специалистов, к примеру, предусмотреть возможность дополнительного обучения или выездные встречи на другие предприятия для обмена опытом. Во-вторых, для участников поездка на в город Чебоксары станет своего рода поощрением за хорошую работу, приключением.

Участие в подобных соревнованиях – повышает престиж профессии энергетика, и в частности привлекает внимание молодых специалистов к должности машиниста электростанции. Организаторы конкурса в этом году объявили значительные денежные призы победителям: 1 млн. руб. за 1 место, 500 тыс. руб. – за 2-ое место и 300 тыс. руб. за 3-е место.

Подробная информация о Конкурсе и условиях участия в нем размещены на сайтах: – http://энергоконкурс.рф/; https://keu-spb.ru/