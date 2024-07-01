Коварные волны снова унесли детскую жизнь

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Очередной несчастный случай на воде. В пруду у села Визикасы Цивильского муниципального округа утонул девятилетний мальчик. Трагедия случилась днем 19 июля. Тревожный сигнал поступил в службу спасения Чувашии в 15 часов 45 минут. Тело ребенка нашли и вынесли на берег родные. Обстоятельства происшествия выясняются.
С начала лета на водоемах республики утонули четверо несовершеннолетних. Основная причина — купание без присмотра взрослых.

Опубликовано: 22 июля 2024 г.


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