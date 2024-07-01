Коварные волны снова унесли детскую жизнь

Очередной несчастный случай на воде. В пруду у села Визикасы Цивильского муниципального округа утонул девятилетний мальчик. Трагедия случилась днем 19 июля. Тревожный сигнал поступил в службу спасения Чувашии в 15 часов 45 минут. Тело ребенка нашли и вынесли на берег родные. Обстоятельства происшествия выясняются.

С начала лета на водоемах республики утонули четверо несовершеннолетних. Основная причина — купание без присмотра взрослых.