По миллиону рублей получат восемь студентов Чувашского аграрного университета

Они оказались в числе двух тысяч победителей конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Конкурсные работы делились на 7 направлений, в том числе цифровые технологии, медицина и технологии сбережения, химические технологии. Жюри из представителей бизнес-сообщества, университетов и научных организаций и других операторов оценивало в том числе технологичность и рыночные перспективы проектов. Темы работ у студентов ЧГАУ разные, интересные и вполне конкурентоспособные. Так, проект Кирилла Быкова нацелен на создание технического средства для химической рамовки хмеля, Виктория Дворецкая отправила на конкурс работу по биогенной кормовой добавке для осетровых рыб. Андрей Кручинкин разработал систему автополива с применением алгоритмов машинного обучения, Николай Емельянов — устройство для отделения листьев капусты от потока кочанов в комбайне, а Кирилл Жирнов — мобильное приложение для мониторинга заболеваний растений. В число лучших вошли также проекты Андрея Касьянова, Арслана Каледана и Петра Волкова. Посвящены они разработке мобильного приложения для помощи рыбакам, созданию высокобелкового йогурта и универсального суховоздушного сушильного шкафа.

«Проделана большая интеллектуальная работа, — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. — Чувашский аграрный университет вновь продемонстрировал свои ориентиры на перспективные достижения».