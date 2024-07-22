Чтобы финансы не пели романсы

В народе говорят: «Деньги счет любят». Однако планирование даже семейного бюджета — целая наука. Недаром домочадцы, которые решили сбалансировать свои доходы и расходы, заводят большую амбарную книгу (ну или красивый компактный журнал), чтобы записывать траты… Специалисты по финансовой грамотности пошли дальше: они учат обращаться с деньгами даже малышей, справедливо полагая, что такие навыки пригодятся на всю жизнь. На заседании профильного Координационного совета республики обсудили и другие актуальные вопросы, адресованные уже взрослому населению.

Умей считать с пеленок

Финансовой грамотности обучают учеников все школы республики. Полезный компонент включен в образовательные программы. Тематические модули интегрируются в такие предметы, как технология, история, обществознание и другие, сообщила заместитель министра образования Чувашии Светлана Скочилова. Все — по федеральным государственным образовательным стандартам. Для этого важного вектора находится время и во внеурочной деятельности, и на занятиях в рамках дополнительного образования.

Готовят и специалистов в этой сфере. По словам и.о. ректора Чувашского республиканского института образования Жанны Мурзиной, за минувший учебный год более 500 учителей, воспитателей, методистов повысили свою квалификацию и получили удостоверения педагогов по финансовой грамотности. На базе института работает профильный Методический центр, развивается плодотворное сотрудничество с Высшей школой экономики. Для педагогов проводятся разнообразные мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности. Одно из них — региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Финансовая перемена», в котором прошлой осенью приняли участие 58 человек. Работы победителей отправились на федеральный уровень. В феврале этого года в школах республики стартовал «Всеобуч по финансовой грамотности». В частности, в рамках этой акции педагогам и ученикам еще раз напомнили, как обезопасить себя от телефонных мошенников.

В республике определены 75 базовых общеобразовательных организаций (школы, детсады, учреждения среднего профессионального образования). Школьники Чувашии хорошо показывают себя на олимпиадах по финансовой грамотности. К примеру, в этом году ученица чебоксарской школы № 12 вошла в число победителей Всероссийской олимпиады «Финатлон для старшеклассников».

«Выращивание таких звездочек — отдельное направление, — отметил Михаил Ноздряков, первый заместитель председателя Кабинета министров Чувашии — министр финансов. — Школьникам и педагогам важно участвовать в профильных состязаниях».

Вместе с тем в республике разработана дорожная карта, связанная с продвижением финансовой культуры. Так что впереди — новые семинары, вебинары, конференции, конкурсы и много еще чего интересного и полезного.

КСТАТИ В рамках весенней сессии Чувашия стала первой в ПФО по охвату образовательных организаций онлайн-уроками по финансовой грамотности Банка России.

Заглянем в кошельки и телефоны

По инициативе Республиканского центра финансовой грамотности проведена оценка — насколько подковано в этом вопросе население Чувашии. Данные социологического опроса по итогам прошлого года, которые привел руководитель центра Дмитрий Щепелев, оказались любопытными. Они свидетельствуют, что знания у людей растут. Приводим некоторые цифры (в том числе и в сравнении с 2022 годом).

Купюры и монетки все реже гостят в наших кошельках. Доля респондентов, прибегающих к безналичным расчетам, выросла на 6% и составила 76,2%. Банковскими картами расплачиваются 86% населения. На 8% возросло число их пользователей в Новочебоксарске, малых городах и сельской местности.

Мобильный или интернет-банк востребован у более чем 72% жителей, однако регулярно им пользуются чуть более 48% — в среднем это на 8% больше. Респонденты старше 60 лет в четыре раза реже обращались к услугам онлайн-банка, но и это хороший показатель — годом ранее они задействовали приложение в восемь раз реже.

Планируют свои доходы и расходы 55% жителей республики, что больше на 5%. Семейный бюджет чаще ведут женщины (23,2% против 17,1% мужчин) и молодежь. Так, записывают доходы и расходы почти 27% молодых людей от 18 до 29 лет, примерно 21% людей среднего возраста и только 16,7% представителей старшей возрастной группы.

Сформированная «подушка безопасности» есть у 64,1% опрошенных (рост на 5,5%). Более чем у четверти населения сбережений хватит на полгода и более — без потери качества жизни. Молодежь откладывает деньги чаще, чем пожилые: 76,5% и 54,3% соответственно. Половина жителей республики предпочитает хранить сбережения на банковских вкладах, и это чаще всего горожане. А 25,4% хранят наличные дома, и среди них много сельчан. Количество предпочитающих банковские вклады за 2023 год сократилось на 13%.

Кредитами обременены 39% населения Чувашии. По социологическим данным, в последние три года доля кредитной нагрузки населения планомерно снижается на 3% в год.

Длинные деньги

С 1 января этого года в России заработала Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она помогает накопить средства, которыми можно будет воспользоваться в будущем. Любой совершеннолетний гражданин страны может формировать свою копилку за счет добровольных взносов, инвестиционных доходов, накоплений по обязательному пенсионному страхованию и софинансирования со стороны государства. Накопленные средства можно использовать после 15 лет действия договора, при достижении женщинами 55-ти, а мужчинами — 60 лет, а также в особых жизненных ситуациях.

По информации Банка России, жители страны уже заключили более 700 тыс. договоров по программе ПДС на общую сумму свыше 30 млрд рублей. В Чувашии на 1 июня этого года заключено свыше 7,6 тыс. договоров на сумму 79,4 млн рублей (по их количеству республика занимает 23 место в России).

Эта тема актуальна для каждого. Она широко освещалась на крупном мероприятии в мае — в Чебоксарах по инициативе председателя комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолия Аксакова состоялся круглый стол «Длинные деньги: сбережения и инвестиции». В июне прошел региональный этап Всероссийского семейного фестиваля инвестиций и сбережений на площадке Канашского финансово-экономического колледжа — филиала Финуниверситета при Правительстве РФ. Просветительская работа продолжится. Так, этот вопрос будет обозначен в повестке Открытого форума региональных практик в сфере финансового просвещения «ВолгаФин», намеченного на август. Поднимут тему и на семейном фестивале «Дружи с финансами», запланированном на сентябрь.

МАКСИМ ФРОЛОВ,

управляющий Отделением — Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России: «Программа долгосрочных сбережений имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, она предусматривает государственное софинансирование до 36 тысяч рублей ежегодно. Первоначально срок получения такой господдержки составлял три года после уплаты первого личного взноса, а в июле Государственная Дума приняла закон об увеличении этого периода до десяти лет. Кроме того, участники программы получают право на налоговый вычет. Государство гарантирует сохранность средств — они будут застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей с учетом инвестдохода. В случае смерти участника средства получат правопреемники. При желании можно открыть несколько счетов — не только на себя, но и в пользу, например, ребенка, родственника или любого другого человека».

Бумажные монеты и компактные миллионы

Журналисты с удовольствием отправились на экскурсию по Национальному банку по Чувашской Республике — когда еще представится такая возможность! Корпоративный музей встретил необычными экспонатами. Вот, к примеру, копейки из бумаги — выглядят они как обычные марки. Их ввели в начале Первой мировой войны, в том числе потому, что металл требовался фронту.

Есть здесь и серебряные монеты достоинством в три рубля, отчеканенные ограниченным тиражом в честь 555-летнего юбилея Чебоксар. Узнаваемые объекты, которые видишь каждый день — Чувашский драмтеатр, Дом правительства, Успенская церковь. А это что за шкурка? Представляете, тоже деньги. В старину их функцию брала на себя пушнина.

А уже в кабинете кассового работника свои возможности показала счетно-сортировальная машина. Стопки купюр она не просто пересчитывает, а автоматически отделяет ветхие, пришедшие в негодность экземпляры. И все это — со скоростью 12 банкнот в секунду! Представили пишущей братии и систему брекетирования обрези. Измельченные в крошку деньги здесь прессуются в маленькие плитки и упаковываются перед тем, как уедут на мусорный полигон.

Кстати, посетить музей может любой желающий по предварительной записи на сайте «Музей Банка России». Для журналистов это новые впечатления, а для работников банка — ежедневная работа. Деньги — дело серьезное. Они всегда нужны — и в кармашках отдельного кошелька, и в масштабах государства.