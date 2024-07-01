В Батыревском округе специалисты Минприроды обнаружили производственные отходы

Страдают реки и ручьи

Чувашия является одним из самых экологически чистых регионов России. Но для того, чтобы удержать эту планку, необходимо трепетно беречь ее живописные уголки. Ответственно должны относиться к природным богатствам и местные производства.

Не первый год в Батыревском муниципальном округе «всплывают» экологические проблемы. Напомним, ранее люди жаловались на зловония в районе речки Булы, что протекает недалеко от села Батырево и деревни Малое Батырево, гибель рыбы, сброс сточных вод и загрязнение других ручьев. На объект не раз выезжали с проверками представители надзорных органов.

И вот опять нарушения. Недавний выездной осмотр провели сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии, Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры, Управления Роспотребнадзора по Чувашии и работники администрации Батыревского округа.

В районе старого русла реки Булы комиссия нашла захоронение отходов молочного производства. Специалисты лаборатории ГУП «БОС» Минстроя Чувашии взяли пробы воды в притоках, впадающих в Булу. Также на территории округа эксперты обнаружили, что одно из предприятий по переработке мяса и убоя скота просто сбрасывает рядом с забором навозную жижу. Как сообщили в Минприроды Чувашии, материалы обследования будут направлены в прокуратуру. Нарушителям грозят большие штрафы.

Между тем, на днях внимание Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора было приковано к ООО «Тепличный комплекс «Новочебоксарский». Предприятие сбрасывало загрязненные воды на землю, которые затем стекали в ручей Безымянный у деревни Ольдеево. Были взяты пробы стоков, показавшие превышения по содержанию таких веществ, как нефтепродукты, фосфаты, аммоний-ион, нитрит, марганец, железо, цинк, фенолы. Отобраны и частицы загрязненной почвы — в ней нашли избыток цинка, меди, фосфора и азота нитратного.

По расчетам управления, природе причинен вред более чем на 1,7 млн рублей. В настоящий момент компания добровольно погасила всю сумму, сообщили в ведомстве.