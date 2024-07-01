«День поля» — хороший стимул для АПК

Советы давали и практики, и академики

Нынешняя выставка «День поля — 2024» обрела «совершеннолетие» — она стала 18-й по счету. В девятый раз мероприятие проходило на базе Чувашского НИИ сельского хозяйства в Цивильском округе. Масштабы впечатляют — только техники и оборудования было представлено более 200 единиц от 34 компаний. Всего же «День поля» собрал 74 участника из 16 регионов России. Работники отрасли делились опытом, достижениями, знакомились с нововведениями в агропроизводстве. Выставку посетило около трех тысяч человек.

Экспоненты заняли сразу несколько рядов — здесь разместились предприятия по выпуску техники, удобрений, ветеринарии, племенного дела, профессиональной подготовки специалистов сельского хозяйства. В первый день выставки, 17 июля, девять единиц спецтехники были торжественно переданы от поставщиков аграриям республики. Свою продукцию также презентовали более 10 производителей средств защиты растений и столько же животноводческих организаций.

Для профессионалов состоялись круглые столы, где спикерами выступили академики, доктора и кандидаты наук Федерального аграрного научного центра Северо-Востока. Обсуждались перспективные сорта и технологии, которые повлияют на повышение эффективности сельского хозяйства. По предложениям агрономов республики заложено более 220 опытных делянок сельскохозяйственных культур. Были и новинки. Например, включенные в Госреестр в 2024 году тритикале озимая «Арион», пшеница мягкая яровая «Судьба».

Участников и гостей «Дня поля — 2024» приветствовал Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил значение выставки, которая стала площадкой для выработки и воплощения в жизнь новых идей и интересных технологических решений, позволяющих улучшать качество продукции. Руководитель региона также сказал о предварительных итогах весенне-полевых работ 2024 года, сообщил о начале уборочной страды почти в половине муниципалитетов. «Год был сложный, но благодаря совместным усилиям нам удалось и посевные работы завершить своевременно, и, начав уборку, уже порадоваться результатам», — подчеркнул Олег Николаев.

В рамках выставки состоялось и чествование лучших аграриев. Звания «Почетный гражданин Чувашской Республики» удостоилась председатель сельхозкооператива «Коминтерн» Альбина Новикова. Стаж Альбины Борисовны в отрасли — 46 лет, она является заслуженным работником сельского хозяйства Российской Федерации. Предприятие, возглавляемое Новиковой — настоящая опора для экономики Красночетайского округа. Здесь работает 95 человек, каждый пятый — молодой сотрудник до 35 лет. Доля СХПК в производстве валовой продукции муниципалитета составляет 63%.

Также в рамках деловой программы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве: Минсельхоз Чувашии и ООО «Пегас-Агро» будут совместно развивать техническую оснащенность аграриев региона. Эксперты уверены, что это положительно скажется не только на уровне техпарка, но и повлияет на качество урожая.

«Для кого-то «День поля» — это праздник, для кого-то — место работы, — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. — Благодаря совместному труду всех, кто представляет агропромышленный комплекс на выставке-демонстрации, удалось за 9 лет увеличить производительность труда в сфере в 2,5 раза, урожайность зерновых — в 1,7 раза, продуктивность коров — в 1,5 раза, в целом производство сельхозпродукции — в 1,25 раза».

Руководитель республики Олег Николаев также ознакомился с экспозицией «Дня поля». Символично, что первой стала выставка Цивильского сельскохозяйственного техникума, задача которого — стать центром подготовки кадров для агропромышленного комплекса республики, востребованным у современной молодежи. Именно выпускникам этого учебного заведения предстоит обслуживать и новую технику, и развивать перспективные направления в сельском хозяйстве.