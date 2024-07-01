Первая смена летней оздоровительной кампании в Чувашии прошла успешно

Об этом доложила и.о. министра образования Чувашии Антонина Буданцова на еженедельной правительственной планерке.

В этом году действуют 309 организаций, предназначенных для отдыха детей: 14 стационарных загородных, 285 пришкольных и 10 лагерей с дневным пребыванием при центрах социального обслуживания. Всего за летний сезон планируется охватить более 72 тыс. детей против 45,3 тыс. в минувшем году. В первую смену уже отдохнули 43 тыс. человек: в загородных лагерях — 6,6 тыс. Среди них были и дети из семей участников СВО, из Бердянского округа Запорожской области и школьники, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.

В июне проведены профильные смены патриотической, спортивной, научной и творческой направленности. Это «Орлята России!», «Навигаторы детства», лидеры ученического самоуправления, «Время Первых», «Юнармия», «Губернаторский лагерь». Также прошли интенсивные образовательные курсы в детских технопарках «Кванториум» и «IT-Куб», которые в июне посещали около 1,5 тыс. ребят.

Во всех лагерях созданы условия безопасного пребывания: введен контрольно-пропускной режим, работают системы видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации. Учреждения укомплектованы сотрудниками, имеющими специальное образование и профессиональную подготовку, опыт работы с детьми. За каждым лагерем закреплена медицинская организация.

По данным и.о. руководителя Роспотребнадзора по Чувашии Веры Головач, 98% детей, отдохнувших в загородных лагерях, имеют выраженный оздоровительный эффект. В прошлом году этот показатель составлял 90%. Перед началом первой смены прошли обследование 870 работников пищеблоков. Массовых заболеваний не зарегистрировано. Качество питания под контролем — доля нестандартных проб осталась на уровне 2023 года. Тем не менее остается напряженной ситуация с клещами, вопросу необходимо уделить особое внимание. Отмечена также вероятность увеличения нагрузки на пищеблок лагеря «Звездный» в Цивильском округе, что требует дополнительных решений со стороны местных органов власти.