Соблюдешь правила — сохранишь жизнь

Вчера в Чувашии прошел Единый информационный день. Одной из главных его тем стало обеспечение безопасности людей на водных объектах, Что и понятно — ведь в этом купальном сезоне в реках и прудах утонули более двух десятков жителей республики. Комментируя эту тему в своем телеграм-канале, Глава Чувашии Олег Николаев отметил: «Главная причина трагедий на воде — купание в опасных необорудованных местах, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения. Только неукоснительное соблюдение правил безопасного поведения на воде позволит минимизировать количество несчастных случаев и тем самым сохранить жизни людей».

Кроме того, на информдне выехавшие в города и села сотрудники министерств и ведомств рассказали о предварительных итогах социально-экономического развития республики за I полугодие и о том, какие мероприятия пройдут в августе в честь 555-летия Чебоксар.