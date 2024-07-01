Удвоить товарооборот в кратчайшие сроки

Минский тракторный завод и электротехнический завод имени В.И. Козлова, знаменитый «МАЗ», компания «АМКОДОР», выпускающая лесную строительную и коммунальную технику… Во время поездки в Беларусь делегация нашей республики побывала на крупнейших промышленных предприятиях Минска. Многие из них, кстати, сотрудничают с предприятиями Чувашии.

Так, наше НПО «Каскад» активно взаимодействует с Минским электротехническим заводом, а также с ОАО «Могилевлифтмаш», электротехнической компанией «ЭнергоЩит» и рядом других предприятий. Чебоксарский завод силовых агрегатов работает с компаниями-поставщиками комплектующих для Минского моторного и Минского автомобильного заводов. АО «ЭЛАРА» начало переговоры по модернизации систем управления газовыми турбинами по ряду объектов с белорусским «Симатек Энерго». Производственное объединение имени В.И. Чапаева наладило сотрудничество по поставкам сигнальных железнодорожных петард с ООО «Кальвин» (эта фирма, напомним, — участник и победитель международного фестиваля фейерверков «АСАМАТ»). А в троллейбусах производства ОАО «МАЗ» широко используется чувашская электротехническая продукция. Во время визита на это предприятие Глава Чувашии не только посидел в кабине нового большегруза, но и выступил с предложением создать на чувашской земле шоурум, где будут представлены различные модели автотехники МАЗ, сообщает пресс-служба предприятия. А выпускают здесь не только грузовые машины и троллейбусы, но и туристические автобусы, мобильные медкомплексы — их гостям из Чувашии показали на выставке, развернутой на территории предприятия. Такие выставки предстоит готовить и нашим заводам — как сообщил Олег Николаев, все руководители предприятий, где побывала делегация республики, выразили желание посетить Чувашию, поближе познакомиться с нашими производствами…

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Радует, что в ходе общения с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко мы услышали не просто желание расширять сотрудничество, а удвоить товарооборот в кратчайшие сроки. Эту задачу услышали все — члены правительства Республики Беларусь и руководители предприятий. В ходе посещения предприятий Беларуси мы искали возможные пути наращивания имеющихся взаимоотношений, новые направления, освоение новых ниш. У всех был настрой создавать новую продукцию, сервисы, которые взаимно усилили бы нас и еще теснее объединили, позволили чувствовать себя на рынке уверенно».