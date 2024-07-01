В Чебоксарах мужчина напал на сотрудницу микрокредитной компании

Инцидент произошел в ноябре 2023 года

в офисе по Эгерскому бульвару. Посетитель схватил со стола ножницы, направил их в сторону потерпевшей и стал требовать деньги. Испугавшись за свою жизнь, та отодвинулась от металлического ящика, в котором находилась «касса». Разбойник похитил 13 тыс. рублей, в тот же день его задержали. Недавно Калининский районный суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.