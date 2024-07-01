Рак от маммографа не спрячется

Рак молочной железы — в числе лидеров по распространенности среди женского населения Чувашии. Единственный надежный способ борьбы с этим опасным заболеванием — ранняя диагностика. За первое полугодие передвижные маммографы провели 122 выезда. Воспользоваться услугами мобильных лабораторий смогли более 3850 женщин из восьми муниципальных округов.

Злокачественные опухоли стали выявляться чаще. Если в 2019 году диагностировано 453 случая рака молочной железы, то в 2023-м — уже 553. «Это хороший показатель, он свидетельствует о развитии скрининговых программ по выявлению злокачественных опухолей, в том числе на ранних стадиях», — считает главный внештатный специалист-онколог Минздрава Чувашии, заместитель главного врача Республиканского онкодиспансера Сергей Алексеев.

Маммография — один из самых эффективных методов, она позволяет обнаружить опухоль минимальных размеров, которую невозможно прощупать руками. На этом этапе можно излечиться полностью и избежать удаления всей груди. Исследование можно пройти в любой поликлинике по месту жительства, в том числе в рамках диспансеризации. Женщины старше сорока лет должны это делать обязательно, раз в два года.

На днях мобильный рентгеновский комплекс с цифровым маммографом работал в Мариинско-Посадском округе на базе Центральной районной больницы. А до этого он колесил по Козловскому муниципальному округу — обследовано 368 женщин, медики принимали более 30 пациенток в день. Напомним, работа мобильного маммографического комплекса осуществляется в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».