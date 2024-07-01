Развитие телемедицины — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение»

Врачи на связи

Цифровые технологии позволяют дистанционно обсуждать сложные клинические случаи с коллегами из федеральных учреждений.

На такой онлайн-консультации встретились специалисты Республиканского онкодиспансера и Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени И.Н. Блохина. Обсуждали тактику лечения молодой пациентки 36 лет с саркомой Капоши — это редкое злокачественное новообразование кожи. Женщина прошла восемь курсов лечения, была отмечена положительная динамика. Но этим летом случился рецидив — появился новый опухолевый очаг. По итогам онлайн-консилиума специалисты совместно определили перечень дополнительных исследований, комбинацию и дозировку лекарственных препаратов.

«За первое полугодие мы провели более 440 дистанционных консультаций с коллегами из национальных медицинских центров, — отметила заведующая отделом телемедицинских технологий Республиканского клинического онкодиспансера Кристина Ласточкина. — Цифровые технологии позволяют нам по защищенным каналам связи обмениваться и результатами анализов, и снимками опухоли, как в случае с этой пациенткой, и сообща, вместе с федеральными экспертами, принимать решение о тактике лечения. Особенно это актуально в случаях таких редких злокачественных патологий».

За это же время в Республиканском кардиологическом диспансере состоялось на 300 телеконсультаций больше, чем за такой же период прошлого года, почти треть носили экстренный и неотложный характер. Все чаще в них участвовали специалисты федеральных клиник по запросам региональных коллег. «Часто пациенты имеют конкурирующие заболевания, которые могут влиять на течение и тактику лечения сердечно-сосудистого недуга. В таких случаях кардиодиспансер по линии телемедицины советуется с профильными специалистами – онкологами, ревматологами, пульмонологами», — рассказала заместитель главного врача по медицинской части Александра Дубова. По результатам консультаций людей могут направить на дальнейшее лечение в федеральные центры, минуя серию очных консультаций. Нередко на подмогу приходит санавиация.

Телемедицина спасает жизни. И вот один из примеров. Пациент И. находился в тяжелом состоянии, требовалась срочная операция. Необходимую информацию и рекомендации региональные хирурги получили, связавшись со специалистами федерального центра трансплантологии имени Шумакова. Врачи подготовили все необходимые документы, и уже на следующий день мужчина был доставлен санитарным транспортом в федеральный центр, где его прооперировали.

Преимущества телемедицины в республике оценили повсеместно. «Такой формат работы позволяет нам в кратчайшие сроки организовать доступную помощь пациентам, обмениваться опытом и постоянно повышать свою квалификацию», — считает заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Вурнарской Центральной районной больницы Надежда Петрова.