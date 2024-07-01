Роман Минеев победил на стайерской дистанции

Серия первенств России по разным возрастным группам в «королеве спорта» продолжается. На сей раз наступила очередь юниоров и юниорок до 20 лет. На статусных соревнованиях сборная Чувашии без наград не осталась — блеснул Роман Минеев.

Легкоатлетические старты проходили на базе стадиона «Динамо» в Краснодаре. Всего было разыграно 40 комплектов наград. Спортсмен из Чувашии Роман Минеев завоевал золотую медаль на дистанции 5000 метров. Представитель республики пересек финишную черту, остановив секундомер на отметке — 14 минут 31,15 секунды.

Также на соревнованиях выступили еще несколько наших земляков в беговых и технических дисциплинах, но попасть на пьедестал почета им не удалось.