Важная победа на Кубке мира

Уроженец Батыревского муниципального округа завоевал золотую медаль Кубка мира по поясной борьбе корэш, сообщили в региональном Минспорта. Соревнования прошли в Москве. По итогам упорных схваток представитель Чувашии добился значимого достижения в весовой категории 80 кг. В престижных состязаниях участвовали более ста сильнейших борцов из 15 стран, в том числе Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Гвинеи, Ирана и Конго. На турнире было разыграно десять комплектов наград в весовых категориях от 60 до свыше 130 кг.

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