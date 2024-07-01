Жажда драгоценных секунд и блестящих высот

Великолепное время Кристины Макаренко на 100-метровке, сенсационное поражение Полины Кнороз в прыжках с шестом, блестящие медальные выступления спортсменок из Чувашии — лишь малая доля значимых событий, произошедших на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Поклонники «королевы спорта» за три соревновательных дня в полной мере насладились яркими и красочными баталиями на дорожках и в секторах «Олимпийского».

Есть первая медаль!

После первого дня соревнований хозяева дорожек не смогли порадовать медалями родных зрителей, хоть и были очень близки. Про результаты Рудольфа Прокопюка и Анны Красильниковой на дистанции 800 м «СЧ» уже сообщала. Кстати, Анна еще заявит о себе, но позже.

А пока болельщики на трибунах с нетерпением ждали, кто первым из Чувашии порадует медалью. Рьяно рвалась в бой на дистанции 100 м главная надежда республиканской легкой атлетики, студентка ЧГУ имени И.Н. Ульянова Виктория Максимова. Наша землячка уверенно вышла в финал по результатам предварительных забегов. А уже в битве за награды Виктория немного проспала старт. Неужели она останется без медали? Но Максимова классно набежала на финиш и заняла третье место со временем 11,48 секунды в рамках Кубка страны, завоевав первую награду в копилку сборной Чувашии!

«Первую половину дистанции думала, что проиграла старт очень сильно, на второй пыталась догнать соперниц — тяжеловато было. Трибуны слышала — здесь очень много моих родных, близких, друзей, которые болели за меня. Дома намного легче бежать — поддержка зрителей окрыляет, очень хотелось порадовать их хорошими секундами», — поделилась эмоциями Виктория после финиша.

А выиграла 100-метровку лидер отечественного спринта Кристина Макаренко из Москвы с супер быстрым временем — 11,01 секунды!

Радости и драмы «Олимпийского»

…Спринтерские разборки остались позади, а на «Олимпийском» одновременно разыгрывались медали в нескольких зрелищных дисциплинах. В женских прыжках с шестом Полина Кнороз в ранге лидера сезона стремилась оправдать статус фаворита, в секторе прыжков в высоту Илья Иванюк боролся с целой порослью молодых и «голодных» до наград соперников. Порой зрители не успевали следить за всеми событиями. Тем временем, к забегу готовились участницы на дистанции 3000 м с препятствиями. Здесь за награду боролась Анастасия Красильникова (сестра вышеупомянутой Анны). Любопытно, что обеих девушек во время забегов можно легко отличить от соперниц в большой группе — утонченные образы Насти и Ани с недавних пор подчеркивают ленточки на волосах. «На Играх БРИКС я бежала с ленточкой в цветах российского флага, а сейчас выбрала красный цвет», — рассказала Анастасия Красильникова.

Красная ленточка оказалась счастливой — Настя, стиснув зубы, до последних метров держалась и не отпускала призовую позицию. На радость родной публике она завоевала «бронзу». «Перед стартом Аня (сестра) подбадривала меня: «На тренировках выполняла все прекрасно — ты все можешь!» Я очень рада медали!» — сказала Анастасия Красильникова после финиша.

К СВЕДЕНИЮ На следующий день после «бронзы» Анастасии Красильниковой было присвоено звание «Мастер спорта России». Соответствующие документы подписал министр спорта нашей страны Михаил Дегтярев.

Тем временем, в секторе прыжков с шестом фаворитка Полина Кнороз из Москвы неожиданно уступила своей подруге по команде Аксане Гатауллиной. Обе спортсменки показали одинаковый результат 4,62 м, но по попыткам Аксана оказалась сильнее. После состязаний Полина посетовала на психологическое давление, с которым ей не удалось справиться. Ведь на Играх БРИКС она прыгала 4,80 м…

Сумасшедшая развязка ожидала зрителей в секторе прыжков в высоту — только благодаря заключительной удачной попытке на рубеже 2,27 м Илья Иванюк из Брянской области смог отвоевать «золото» у перспективного прыгуна из Башкортостана Матвея Тычинкина.

«Результатом не очень удовлетворен. Главное, что победил. У меня была мысль прыгать дальше на 2,30, но я решил поберечь себя для следующих стартов», — отметил Илья после соревнований.

К сожалению, окончание второго дня соревнований омрачила чудовищная травма, полученная прыгуном в длину из Москвы Артемом Чермошанским во время последней попытки. После происшествия спортсмена оперативно доставили в Городскую клиническую больницу № 1, где его прооперировали лучшие специалисты. Консультацию провел заведующий травматолого-ортопедическим отделением Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Алексей Карпухин.

О результатах операции и состоянии Артема рассказала в своих социальных сетях жена Елизавета Чермошанская, которая также является спортсменкой. «Артему вправили очень серьезный вывих голени. Перелома у него нет и не было. Сейчас у нас стоит вопрос о связках. Думаю, что люди причастные к спорту понимают, что, скорее всего, у него разрыв всех связок, связанных с коленом. Мы бы очень хотели поблагодарить Министерство спорта Чувашии и всех медиков, которые так оперативно оказали незамедлительную помощь», — сообщила Елизавета Чермошанская.

«Бронза» по-семейному

В заключительный день Кубка страны почин своей сестры поддержала Анна Красильникова. Весь финал на дистанции 1500 м она практически не проваливалась ниже третьего места, на котором в итоге и финишировала с личным рекордом — 4 минуты 09,39 секунды.

«Получилось пробежать в новом для себя темпе — обычно мы начинаем с девчонками довольно медленно, а здесь Светлана Аплачкина задала быстрый темп. Были мысли рвануть за Светланой, но я побоялась, что не хватит сил, — заявила Анна Красильникова. — Перед стартом сестра Настя меня обняла, в щечку поцеловала и сказала: «Давай, я в тебя верю».

Касаемо перспектив на «золото», зрители с особым предвкушением ждали финала на 200 м у женщин — коронная дистанция для Виктории Максимовой. И не зря! Несмотря на не очень удачный пройденный вираж Виктория разогналась и на финише завоевала долгожданную золотую медаль с результатом 23,05 секунды.

«К сожалению, не выбежала из 23 секунд, но у меня еще все впереди. Я еще достаточно молодая — все мои самые быстрые времена еще впереди. В плане техники на протяжении сезона не всегда удается чисто пробежать вираж, — сказала Виктория Максимова. — Моя цель — выбежать из 23 секунд. Мы будем стараться показать хороший результат и выиграть чемпионат — я думаю пора возвращать звание чемпионки страны».

Любопытное противостояние развернулось в женских прыжках в высоту — здесь до высоты 1,97 м сражались москвичка Наталья Спиридонова и Мария Кочанова из Санкт-Петербурга. В итоге Мария оказалась сильнее, а после победы один из благодарных зрителей подарил ей картину с пейзажами чебоксарского залива.

Анастасия Красильникова старалась не терять времени на больших препятствиях.

Фото Валерия Панфилова