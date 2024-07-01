Инвестиции для агломерации

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Год семьи — на целую жизнь.

На 11 июля запланирована стратегическая сессия по теме «Чебоксарская агломерация: проекты драйвера. День инвестора», на которой будет формироваться пул проектов развития территории. На этом вопросе заострил внимание Глава республики Олег Николаев в ходе еженедельной правительственной планерки.

ПОРУЧЕНИЕ.

КАЖДОМУ МУНИЦИПАЛИТЕТУ ПОСМОТРЕТЬ, КАКИЕ ЕЩЕ ПРОЕКТЫ МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ В РАМКАХ ДАННОЙ ИНИЦИАТИВЫ. ЭТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО РАСКРЫТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

В этом преимущество нашего региона — остальные пока находятся на начальной стадии разработки аналогичных мастер-планов. Их финансирование предполагает опережающий подход в выделении денег на различные программы и направления. Те же самые принципы лежат в основе и разрабатываемой комплексной программы социально-экономического развития республики.

Одно из направлений агломерации — транспортное обслуживание. По просьбе Главы Чувашии министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Петров дал оценку работы нового троллейбусного маршрута «Чебоксары — Новочебоксарск». С 24 июня перевезено свыше 109 тыс. человек. Пассажиры отзываются в целом положительно, есть пожелание выделить отдельную полосу для машин. Возникают вопросы по оплате проезда, но они решаются.

ПОРУЧЕНИЕ.

ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ СИТУАЦИЮ С СУИЦИДАМИ, ОСОБЕННО СРЕДИ ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА. ЭТО ВАЖНЫЙ ФАКТОР СЕМЕЙНОГО САМОЧУВСТВИЯ, ПРОДЛЕНИЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ.

Текущий год объявлен Президентом России Годом семьи. В Чувашии утвержден план социально значимых мероприятий, доложила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Значительная часть из них направлена на сохранение традиционных семейных ценностей и укрепление роли семьи в обществе. За первое полугодие проведено порядка 7 тыс. мероприятий: фестивали, творческие конкурсы, мастер-классы, семейные выходные, конференции.

Цифра
Более 7 тыс. мероприятий
с участием 175 тыс. человек проведено в Чувашии в рамках Года семьи

Год открылся ярким торжественным мероприятием в рамках регионального форума «Семья — это счастье» федерального проекта «Крепкая семья». Событийную линейку продолжают форумы и конкурсы. 14 семей из Чувашии приняли участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» в Уфе: три — вышли в финал.

Во всех округах прошли этапы республиканского конкурса «Семья года», участие приняли более 130 семей. Итоги подведут в ноябре. Отмечена активность Аликовского, Ибресинского и Моргаушского округов. Особое внимание — многодетным. Утверждена единая форма удостоверения, по которому можно получить полагающиеся льготы во всех уголках страны.

Глава заострил внимание на статистике добровольного ухода из жизни, в особенности молодых людей. Данная проблема стоит остро в сельской местности, поэтому главам округов необходимо разработать системный подход, в том числе путем вовлечения людей в массовую диспансеризацию. Практика показывает, что это помогает спасти немало жизней.

ПОРУЧЕНИЕ.

СТОИТ ЗАДАЧА — ПРИЛОЖИТЬ МАКСИМУМ УСИЛИЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕТИ ИЗ БЕРДЯНСКОГО РАЙОНА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДОХНУЛИ И ОЗДОРОВИЛИСЬ В ЧУВАШИИ С ВЫСОКОЙ ОТДАЧЕЙ.

О том, как организована эта работа в рамках соглашения республики с Бердянской военно-гражданской администрацией, рассказал министр образования Дмитрий Захаров. Запланирован отдых около 300 детей в лагерях «Бригантина», «Березка» и «Солнышко». С 1 июня отдыхают около 170 человек, которые распределены по возрастным группам. Организованы тематические дни, подготовлена отдельная экскурсионная программа с выездом в Ибресинский этнографический музей, на мемориал «Строителям безмолвных рубежей» и другие объекты.

Глава отметил, что работа ведется по широкому спектру направлений, и надо приложить максимум усилий для того, чтобы дети отдохнули хорошо.

ПОРУЧЕНИЕ.

СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОСЫ ОБУСТРОЙСТВА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОСТАНОВОК ВОЗЛЕ ТРЦ «КАСКАД», ГДЕ РАЗМЕСТИТСЯ КОМПЛЕКС «ПЕХЕТ». ПОСЕТИТЕЛЯМ ДОЛЖНО БЫТЬ УДОБНО И БЕЗОПАСНО.

В чебоксарском ТРЦ «Каскад» откроется агромаркет «Пехет» — специализированное торгово-выставочное пространство для продвижения фермерской сельскохозяйственной продукции, произведенной в республике. Об этом доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Мероприятие осуществляется в целях реализации поручения Президента страны и установок Послания Главы Чувашии об увеличении количества максимально доступных торговых объектов и расширения сбытовых возможностей производителей.

Под агромаркет пойдет цокольный этаж «Каскада». Проект капремонта уже одобрен. Срок работ — около пяти месяцев, до декабря нынешнего года. Размещение объекта также проанализировано с учетом туристических потоков. Предполагается устройство нескольких функциональных зон с созданием 107 торговых мест. Общая площадь маркета — около 4020 кв. м. Инвестиционная стоимость проекта — 156 млн рублей, в том числе 106 млн — строительно-монтажные работы, 49 млн — оборудование. Средства выделяются из республиканского бюджета.

«Мы долго шли к созданию такого комплекса, — сказал Глава. — В наших муниципалитетах люди часто спрашивают, где в одном месте можно купить ту или иную фермерскую продукцию. И вот теперь такое место должно появиться. Здесь наша задача — обеспечить продвижение местной продукции на доступной основе… Сначала хотели построить отдельную площадку, но это вышло бы намного дороже. Вариант «Каскада» — более приемлемый по многим другим параметрам».

ПОРУЧЕНИЕ.

ДОРАБОТАТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ КОНЦЕПЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, КАК ЭКСПОЗИЦИЯ ЧУВАШИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «РОССИЯ» В МОСКВЕ.

О днях Вурнарского округа на выставке-форуме «Россия» доложила глава муниципалитета Надежда Никандрова. Помощь в подготовке презентации оказали ведущие предприятия. В течение недели проходило знакомство с достижениями и лучшими представителями округа, в частности, рассказали о знаменитом художнике Виталии Петрове, певце Максиме Михайлове. У стенда состоялось много интересных встреч. Вурнарцы завершили презентацию достижений нашего региона.

«Будем скучать по мелодиям, звучавшим на выставке», — так начал свое выступление вице-премьер — полпред Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков. 8 июля выставка «Россия», спустя 250 дней после открытия, завершила работу. Она вошла в десятку самых посещаемых мест на планете — ее гостями стали 18 млн человек.

На протяжении этого времени Чувашия представляла свои экономические достижения, культуру и традиции на международном уровне. Проходили мастер-классы, встречи с известными людьми, концерты, викторины, разыграно 100 турпутевок. Гости увезли с собой 300 тыс. сувениров. В рамках Всечувашского Акатуя выставку посетили 165 тыс. человек — это рекорд для нашего национального праздника в Москве. Одним из самых важных арт-объектов стала «Вышитая карта России». Такую большую работу невозможно было организовать без большого количества увлеченных и любящих Чувашию людей. Алексей Ладыков выразил благодарность всем участникам.

Опубликовано: 8 июля 2024 г.


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